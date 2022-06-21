ОВА: Сумскую область атаковали дроны-камикадзе, ранены 4 человека

В результате атаки российских дронов-камикадзе в Краснопольской общине Сумской области ранены четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории общины.

Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль".

Живицкий также сообщил, что во вторник днем ​​россияне совершили 4 обстрела из минометов и других видов оружия по Краснопольской общине в Сумской области. Всего по территории общины зафиксировано за день 42 прилета.