Генштаб: РФ удерживает несколько БТГ в Брянской и Курской областях

На Северском направлении Россия удерживает до трех БТГ и подразделения воздушно-десантных войск в Брянской и Курской областях. Об этом, со ссылкой на Генштаб, сообщает Украинская правда.

Также на Северском направлении противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси основные усилия сосредотачивают на разведке, инженерном оборудовании позиций и охране границы.

На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку для выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинки, Петровки, Шевелевки, Базалиевки и Прудянки.

На Славянском направлении россияне оказывают систематическое огневое влияние для создания условий для возобновления наступления на Славянск. Ведут штурм. Осуществляют огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

На Донецком направлении противник сосредотачивает усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях для выхода на административные границы Луганской области.

Враг пытается установить контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

Для усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. В то же время осуществлял огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, Квитневое. Нанес авиаудар вблизи Белого Криницы.

Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".