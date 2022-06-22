Разведка Британии: РФ готовится перебросить на Донбасс большие резервы

В свежем разведывательном обзоре министерства обороны Британии говориться, что Россия готовится попытаться перекинуть на Донбасс большое количество резервных подразделений, сообщает Украинская правда.

Разведка отмечает: сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, поскольку Россия стремится оцепить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

Отмечается, что способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, по всей вероятности, становится все более важной для результата войны.

Отдельно британская разведка описывает ситуацию с потерями в рядах самопровозглашенной "ДНР".

Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Однако сама псевдореспублика на 16 июня признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.

"Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% их начальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высокая вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой" , - констатирует разведка.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил британцев, что им нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.