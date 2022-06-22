В Афганистане произошло мощное землетрясение амплитудой в 6 баллов. Погибли 255 человек. Еще порядка 250 жителей страны получили ранения. Об этом, со ссылкой на CBS News, сообщает Обозреватель.

Утром в среду, 22 июня, на востоке Афганистана произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 255 человек. Западные СМИ сообщают также о 250 раненых.

Под ударом оказалась провинция Пактия.

По данным метеорологического департамента соседнего Пакистана, магнитуда землетрясения составила 6,1 балла. Подземные толчки ощущались в столице Пакистана Исламабаде и в других местах восточной провинции Пенджаб.

Европейское сейсмологическое агентство, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщили, что толчки ощущали на расстоянии 500 км (310 миль) 119 млн человек в Афганистане, Пакистане и Индии.

At least 250 people have lost their lives after a powerful earthquake jolted #Afghanistan's Paktika province.



Prayers for the victims of this horrendous tragedy. Sadly, the world has been quick to forget about #Afghans. #paktika #AfghanWomen #earthquake pic.twitter.com/Rcygdaq2OR — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 22, 2022

Данных о произошедшем и последствиях землетрясения мало, ведь после захвата страны талибами международное сообщество в значительной мере покинуло Афганистан. Это также усложнит помощь мира 38-миллионной стране.

Данные о количестве погибших обнародовало афганское государственное информационное агентство "Бахтер", которое также сообщило, что спасатели прибыли на вертолете.

Генеральный директор информационного агентства Абдул Вахид Райан отметил, что в Пактие было разрушено 90 домов, десятки людей могут оставаться под завалами.