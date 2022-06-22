В Афганистане произошло мощное землетрясение
В Афганистане произошло мощное землетрясение амплитудой в 6 баллов. Погибли 255 человек. Еще порядка 250 жителей страны получили ранения. Об этом, со ссылкой на CBS News, сообщает Обозреватель.
Утром в среду, 22 июня, на востоке Афганистана произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 255 человек. Западные СМИ сообщают также о 250 раненых.
Под ударом оказалась провинция Пактия.
По данным метеорологического департамента соседнего Пакистана, магнитуда землетрясения составила 6,1 балла. Подземные толчки ощущались в столице Пакистана Исламабаде и в других местах восточной провинции Пенджаб.
Европейское сейсмологическое агентство, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщили, что толчки ощущали на расстоянии 500 км (310 миль) 119 млн человек в Афганистане, Пакистане и Индии.
Данных о произошедшем и последствиях землетрясения мало, ведь после захвата страны талибами международное сообщество в значительной мере покинуло Афганистан. Это также усложнит помощь мира 38-миллионной стране.
Данные о количестве погибших обнародовало афганское государственное информационное агентство "Бахтер", которое также сообщило, что спасатели прибыли на вертолете.
Генеральный директор информационного агентства Абдул Вахид Райан отметил, что в Пактие было разрушено 90 домов, десятки людей могут оставаться под завалами.
"Сильное землетрясение потрясло четыре района провинции Пактия, убив и ранив сотни наших соотечественников и разрушив десятки домов. Мы призываем все агентства по оказанию помощи немедленно отправить команды в этот район, чтобы предотвратить дальнейшую катастрофу", — призвал заместитель официального представителя правительства талибов Билал Карими.