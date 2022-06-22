РосСМИ: В РФ горит НПЗ от удара украинским беспилотником

Утром 22 июня произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ, российские СМИ сообщали, что удар нанес беспилотник.

На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть летящий над территорией НПЗ беспилотник, после чего происходит мощный взрыв.

Представитель ГУ МЧС России добавил, что угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже нет.

По сообщениям СМИ, речь идет о Новошахтинском НПЗ, который ранее контролировала семья Виктора Медведчука.

Этот же завод поставлял нефтепродукты так называемым "ЛДНР", за что был внесен в санкционный список СНБО.

Спустя некоторое время в МЧС России сообщили, что пожар на НПЗ локализовали.