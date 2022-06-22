Беларусь проведет мобилизационные учения возле украинской границы

Министерство обороны Беларуси сообщает о старте мобилизационных учений. Они будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

По данным ведомства, мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области пройдет с 22 июня по 1 июля.

"Учение проводится ежегодно. В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению" , - говорится в сообщении.

В Минобороны РБ рассказали, что в ходе учений предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После учений, военнообязанные будут отправлены по месту жительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов. Что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

При этом в Беларуси заявляют что не собираются нападать на другие государства, но "готовы защищаться в случае необходимости".