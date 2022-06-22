В МВД назвали регионы-"лидеры" по хищениям гуманитарной помощи

Глава МВД Денис Монастырский утверждает, что украинские правоохранители фиксируют больше всего случаев хищения гуманитарной помощи в Киеве, а также во Львовской, Харьковской и Кировоградской областях, сообщает Новое время.

"Если говорить в разрезе регионов, то у нас два таких лидера по мошенничеству — это Киев и Львовская область. Дальше за ними идут Харьковская область и Кировоградская" , — отметил он.

Министр уточнил, что чаще всего мошенники присваивают машины, закупленные для украинской армии, топливо, медикаменты, бронежилеты и продукты питания.

В ряде случаев мошеннические схемы организовуют россияне.

Монастырский добавил, что на данный момент открыты 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи. 29 лицам сообщено о подозрении.

Ранее правоохранители уличили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации в махинациях с гуманитарной помощью.