В МВД назвали регионы-"лидеры" по хищениям гуманитарной помощи
Глава МВД Денис Монастырский утверждает, что украинские правоохранители фиксируют больше всего случаев хищения гуманитарной помощи в Киеве, а также во Львовской, Харьковской и Кировоградской областях, сообщает Новое время.
"Если говорить в разрезе регионов, то у нас два таких лидера по мошенничеству — это Киев и Львовская область. Дальше за ними идут Харьковская область и Кировоградская", — отметил он.
Министр уточнил, что чаще всего мошенники присваивают машины, закупленные для украинской армии, топливо, медикаменты, бронежилеты и продукты питания.
В ряде случаев мошеннические схемы организовуют россияне.
Монастырский добавил, что на данный момент открыты 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи. 29 лицам сообщено о подозрении.
Ранее правоохранители уличили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации в махинациях с гуманитарной помощью.