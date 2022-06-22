Турция достигла прогресса с РФ по вывозу украинского зерна

Делегация Министерства обороны Турции в среду провела переговоры в Москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем, сообщает Экономическая правда.

Что касается четырехсторонней встречи представителей Киева, Москвы, Анкары и ООН, то она якобы должна состояться "в ближайшие недели".

Турецкая сторона также отметила, что результатом переговоров стал выход первого турецкого корабля – "Азов Конкорд" – из порта оккупированного российскими войсками Мариуполя, о чем уже сообщили российские СМИ.

Ранее заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Владимир Зеленский в обращении к странам Африканского союза заявил, что Украина пока не достигла прогресса в многосторонних переговорах по разблокированию морского экспорта зерна.