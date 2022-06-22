Землетрясение в Афганистане: число жертв возросло

Более 900 человек погибли и еще сотни получили ранения в результате землетрясения в Афганистане произошедшего в среду, 22 июня, сообщает Новое время.

Об этом сообщил официальный представитель управления страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Число погибших составляет более 900 человек, по меньшей мере 600 человек получили ранения.

Это самое смертоносное землетрясение в стране за последние десятилетия.

Кроме Афганистана, толчки ощущались также на территории Пакистана и Индии, однако там они к серьезным последствиям не привели.