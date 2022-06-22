Суд продлил арест Медведчуку

Лычаковский районный суд Львова продлил арест депутата Верховной Рады Виктора Медведчука — он продлится до 9 августа, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в решении суда. Стоит отметить, решение было принято 9 июня.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней подозреваемому Медведчуку.

Защита депутата обратилась в Верховный суд с просьбой о передаче данного ходатайства на рассмотрение в Печерский районный суд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.

Напомним, 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука. Лычаковский районный суд Львова 16 апреля избрал меру пресечения Медведчуку — содержание под стражей без права на залог.