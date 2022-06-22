РосСМИ: В Чернобаевке взорвали авто коллаборанта

Появилась информация о подрыве машины бывшего руководителя местной автостанции ставленника оккупантов в Чернобаевке в качестве "главы администрации" Юрия Турулева, сообщает Украинская правда.

По данным российских СМИ, Турулев легко ранен. РИА Новости также публикует видео с кадрами повреждённого авто.

Информацию также подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, подорвана машина гауляйтера, но сам коллаборант не пострадал".

Ранее по материалам Службы безопасности Украины "гауляйтер" россиян на временно оккупированной территории Чернобаевской общины Турулев получил подозрение в коллаборационной деятельности.