Валютный рынок в условиях войны: день 119-й

В среду, 22 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник, 20 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 2,82 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 229,74 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; операций в евро было всего на 2,14 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 20 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 86,7 млн долларов: на 224,2 млн долларов было подано заявок на покупку и на 137,5 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7781 гривен, а продают по 31,0859 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 22 июня снизился на 6220,4 млн и составил 59274,0 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены четыре выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 7 и 16 месяцев, а также два выпуска в долларах США сроком на 6 и 12 месяцев. Удалось разместить гривневых ценных бумаг на сумму 1,2 млрд гривен, а также ОВГЗ в долларах США – на 221,8 млн долларов.

Курс наличного доллара в среду вырос буквально на 10 копеек по сравнению со вчерашним днем. В частности, в Киеве доллар сегодня продают по 35,35-35,40 гривен. В Днепре доллар сегодня продают по такой же цене, в Черкассах – по 35,45 гривен, в Полтаве – по 35,50 гривен, а в Черновцах можно приобрести наличного «американца» даже по 35,30 (сказывается близость границы).

Евро на FOREX в среду утром попал под волну продаж и опустился до отметки 1,0469 доллара, после чего развернулся и опять пошел вверх. К моменту написания статьи евро в мире торгуется в пределах 1,0515-1,0530 доллара. Цена наличного евро уже который день практически стоит на месте: сегодня в столице его продают по 37,30-37,40 гривен.

Рубль продолжает укрепление. Сегодня утром за доллар давали 52,80 рубля, что на 1,40 рубля меньше, чем вчера. Экспортеры нефти и газа в шоке, т.к. теперь им надо продавать все больше валюты для уплаты налогов.

На криптовалютном рынке продолжаются сильные колебания цены на «криптовалюту №1» биткоин. Вчера он вырос до 21723$ - такая цена была зафиксирована на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿, после чего резко пошел вниз и ненадолго опустился ниже 20000$. В настоящий момент биткоин уже дороже 20500$, и рост продолжается. Крупные ордера на покупку биткоина установлены на уровне 18000$ за 1BTC.