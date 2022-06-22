В Минобороны объяснили, почему "сдержанно" сообщают об успехах ВСУ на юге Украины

Успехи Вооруженных сил Украины на юге страны в Министерстве обороны комментируют сдержанно, чтобы не помешать их действиям, сообщает Новое время.

Об этом рассказала в эфире телемарафона заместительница министра обороны Анна Маляр.

"Ситуацию на юге мы действительно очень сдержанно комментируем. Ведь украинским войскам очень важно закрепиться на тех территориях, где они ведут контрнаступление или освобождают их от оккупации" , — объяснила она.

По словам Маляр, российские оккупанты отслеживают информацию и корректируют свои действия, поэтому лишние детали могут им помочь.

Она подчеркнула, что Генштаб обнародует всю информацию, как только успех украинских военных будет уверенным.

20 июня советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.