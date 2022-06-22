МИД о переговорах по деблокаде портов: договоренности еще не достигнуты

Украина, Россия, Турция и ООН на переговорах по разблокировке портов еще не достигли договоренностей. Консультации по этому вопросу продолжаются, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина приветствует усилия генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуто" , - заявил он.

Николенко добавил, что для Украины в процессе деблокады портов принципиальным элементом остается вопрос безопасности.

Напомним, что сегодня в Турции заявили об успешных переговорах с Россией по разблокировке морских портов Украины.

Также стоит отметить, что президент Турции инициировал проведение четырехстороннего саммита по "зерновому коридору" из Украины по Черному морю.