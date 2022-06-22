Шольц: Германия продолжит поставлять оружие Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи пообещал Украине дальнейшую поддержку, в том числе оружием, сообщает Европейская правда.

Об этом, как пишет Welt, он заявил во время выступления в Бундестаге.

"Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны" , – сказал Шольц.

По его словам, Германия снабжает оружием - "сегодня и в будущем".

Украина имеет право защищаться от России, сказал Шольц.

"И наша обязанность как европейских соседей, как защитников закона и свободы, как друзей и партнеров Украины – поддерживать их как можно лучше" , - заявил он.

"Мы будем продолжать массово поддерживать Украину - финансово, экономически, гуманитарно, политически и не в последнюю очередь поставками оружия" , - сказал канцлер, добавив: "Пока Украина нуждается в нашей поддержке".

Как сообщалось, обучение украинских военных в Германии на реактивных системах залпового огня MARS-II может начаться уже на следующей неделе.