СБУ: в Украине уничтожены "элитные" подразделения западного военного округа РФ

Украинские защитники уничтожили "элитные" подразделения западного военного округа РФ, а уцелели только те военные, которые отказался наступать на Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора российского оккупанта со ссылкой на СБУ.

В телефонном разговоре оккупант рассказывает своей жене о потерях РФ. Его подразделение находится в Харьковской области.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… А так, на передок чисто добровольцы едут и все" , — говорит рашист.

В западный военный округ РФ входят, в том числе, Москва и Санкт-Петербург.

Отмечается, что в его составе — "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО, но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а огромные силы пехоты используются как "живое мясо".