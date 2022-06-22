Зеленский обсудил с лидерами Эстонии и Чехии поддержку Украины на саммите ЕС

Президент Владимир Зеленский обсудил с лидерами Эстонии и Чехии предстоящий саммит ЕС, где должны утвердить решение о статусе кандидата для Украины, сообщает Европейская правда.

В телефонном разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас президент поблагодарил за поддержку евроинтеграционной стратегии Украины.

Had a phone call with ???????? PM @kajakallas. We are grateful for the strong support of Ukraine's European integration strategy #EUCO. Discussed priorities of ???????? ???????? cooperation in the context of the NATO Madrid Summit. Exchanged views on ensuring food security. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

"Обсудили приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО в Мадриде. Обменялись мнениями по обеспечению продовольственной безопасности" , – написал он в Twitter.

С чешским премьером Петером Фиалой Зеленский обсудил приоритеты председательства Чехии в ЕС во второй половине года.

"Важно, что основным приоритетом чешского председательства является Украина" , – отметил президент.

Thanked ???????? PM @P_Fiala for the consistent support of granting ???????? the status of a candidate for EU membership. Discussed the priorities of the Czech presidency in @EUCouncil in the 2nd half of the year. It’s important that the main priority of @EU2022_CZ is ????????. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Ранее в среду Зеленский поговорил с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, которая подтвердила поддержку Украины накануне саммита ЕС.

Как сообщалось, согласно проекту решения лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.