Зеленский обсудил с лидерами Эстонии и Чехии поддержку Украины на саммите ЕС
Президент Владимир Зеленский обсудил с лидерами Эстонии и Чехии предстоящий саммит ЕС, где должны утвердить решение о статусе кандидата для Украины, сообщает Европейская правда.
В телефонном разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас президент поблагодарил за поддержку евроинтеграционной стратегии Украины.
"Обсудили приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО в Мадриде. Обменялись мнениями по обеспечению продовольственной безопасности", – написал он в Twitter.
С чешским премьером Петером Фиалой Зеленский обсудил приоритеты председательства Чехии в ЕС во второй половине года.
"Важно, что основным приоритетом чешского председательства является Украина", – отметил президент.
Ранее в среду Зеленский поговорил с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, которая подтвердила поддержку Украины накануне саммита ЕС.
Как сообщалось, согласно проекту решения лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.