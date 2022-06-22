В Минобороны нет подтверждений, что в Беларуси проводят мобилизацию

В Минобороны Украины нет сведений, что в Беларуси проводится мобилизация, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

"Что касается действий белорусской армии…У нас нет сведений, что там проводится мобилизация. По состоянию на сегодняшний день, согласно объявленному курсу белорусских властей, там создается так называемое южное оперативное командование, предусматривающее увеличение численности вооруженных сил более чем на 20 тысяч. В этой связи там проводится рекрутинговая кампания. То есть, относительно мобилизации у меня сведений нет" , — сказал он.

Спикер напомнил, что военное положение в Беларуси пока не введено.

По его словам, угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется.

Беларусь объявила о начале мобилизационных учений у границы с Украиной, они якобы продлятся со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.