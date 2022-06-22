"Укрзализныця" запустит новый региональный поезд Киев - Шостка: график

"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд Киев - Шостка. Он начнет курсировать ежедневно уже с 24 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает УЗ в Telegram.

Отправка будет происходить с Киева в 16:09, а прибытие в Шостку - в 21:25.

"Поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Носовка, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска" , - сказано в сообщении УЗ.

Отмечается, что в обратном направлении - из Шостки в Киев - поезд будет отправляться с 25 июня в 6:10. Прибытие в Киев запланировано в 11:26.

Билеты на этот поезд уже доступны для покупки.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" переносит возобновление курсирования пригородных поездов по направлению "Киев - Васильков-2".