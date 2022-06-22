Буданов: в Херсонской области взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Ковалева

На оккупированной территории Херсонской области сегодня взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

Сперва о покушении на нардепа-предателя сообщили СМИ, но позже в эфире телемарафона Буданов подтвердил, что с автомобилем Ковалева произошло "определенное действие".

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем" , - рассказал он.

Как известно, в начале июня нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев перешел на сторону российских оккупантов и публично поддержал присоединения Херсонской области к России. После этого на него завели уголовное дело, а также планируют забрать мандат.

Напомним, вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, когда Рада сможет лишить Ковалева депутатского мандата.