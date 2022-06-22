ООН: более 8 млн украинцев были вынуждены бежать из-за российской агрессии

Более восьми миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну после начала российской агрессии 24 февраля, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) за 21 июня.

Всего, по их данным, в Европу были вынуждены уехать более пяти миллионов украинцев:

в Польшу отправились более 4 млн украинцев;

в Венгрию — 814 тысяч украинцев;

в Румынию — 619 тысяч украинцев;

в Словакию — 525 тысяч украинцев.

При этом, по данным ООН, на территорию страны-агрессора РФ выехали 1,3 миллиона человек, а в Беларусь — 16 тысяч.

Также ООН сообщает, что с 28 февраля в Украину вернулись 2,8 миллиона человек.