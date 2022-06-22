В Днепре мужчина кинул гранату в людей, пострадал ребенок

В одном из жилых массивов Днепра мужчина кинул из окна гранату в людей. От взрыва пострадал 11-летний ребенок, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

"В жилом массиве Тополя чрезвычайное событие! Какой-то мужчина бросил гранату из окна. Произошел взрыв, в результате которого пострадал мальчик 11 лет" , - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что на место происшествия уже прибыли сотрудники спецподразделения КОРД. Они начали подготовку штурма квартиры.