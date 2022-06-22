Мэр: в оккупированном Скадовске слышны взрывы, есть попадание в порт

В оккупированном российскими войсками Скадовске Херсонской области на территории порта прогремели взрывы, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил городской голова Скадовска Александр Яковлев со ссылкой на "Суспильне".

Так, в городе прогремело два взрыва. По словам градоначальника, было попадание в промышленную зону порта.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, украинские военные нанесли ракетный удар по комплексам "Искандер" в порту Скадовска, из которых сегодня, 22 июня, обстреливали Николаев.

Как сообщалось, 22 июня российские оккупационные войска выпустили семь ракет по Николаеву.