Германия разрабатывает проект плана Маршалла для Украины, его обсудят с членами G7

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проект перспективного плана Маршалла для Украины станет одним из вопросов, который будут обсуждать лидеры стран "Большой семерки" на их предстоящем саммите в Германии, пишет Анастасия Извощикова, РБК-Украина.

Шольц надеется на единый фронт долгосрочной поддержки Украины. Канцлер заявил парламенту Германии, что восстановление Украины будет задачей нескольких поколений европейцев.

По его словам, для финансирования восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов, и перспективный план может сработать только в том случае, если европейские страны, другие крупные страны-доноры и международные организации будут работать вместе.

Канцлер Германии также убежден, что действительно решающее значение имеет структура такого плана восстановления: как будет осуществляться координация на международном уровне, как будут определяться приоритеты в инвестировании и пр.

Шольц также заявил, что вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен созвать конференцию экспертов по восстановлению Украины под эгидой председательства Германии в G7.