ОВА: оккупанты ударили по Криворожскому району
За прошедшую ночь российские войска шесть раз ударили по Криворожскому району. Часть снарядов попали в жилые кварталы Апостолового. В результате обстрела ранены два человека, их госпитализировали.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Зафиксировано разрушение жилья, город частично остался без электричества и воды. После обстрела на улицах и во дворах остались кассетные боеприпасы.
Спасатели увели людей в безопасные места, в настоящее время работают пиротехники. К утру уже обнаружено 16 кассетных элементов.