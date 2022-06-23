ОВА: оккупанты ударили по Криворожскому району

За прошедшую ночь российские войска шесть раз ударили по Криворожскому району. Часть снарядов попали в жилые кварталы Апостолового. В результате обстрела ранены два человека, их госпитализировали.

Об этом сообщает﻿ глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Зафиксировано разрушение жилья, город частично остался без электричества и воды. После обстрела на улицах и во дворах остались кассетные боеприпасы.

Спасатели увели людей в безопасные места, в настоящее время работают пиротехники. К утру уже обнаружено 16 кассетных элементов.