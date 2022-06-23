Канада и Германия ищут выход для турбин Северного потока

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что власти страны совместно с властями Германии ищут выход из ситуации с турбинами Siemens для Северного потока, которые застряли на ремонте.﻿, сообщает Новое время.

"Мы хотим уважать санкции, потому что санкции были введены не просто так. Но целью санкций никогда не было желание нанести серьезный урон Германии, одному из наших ближайших друзей и союзников. Поэтому мы очень обеспокоены этим вопросом" , — заявил канадский министр.

Турбины для трубопровода Северный поток были изготовлены в Канаде. Время от времени они должны проходить техническое обслуживание на заводе в Монреале. С 16 июня трубопровод работает на 40%, поскольку из-за санкций против Газпрома турбины застряли на ремонте в Канаде.

Сообщается, что сейчас в Канаде находится только одна турбина, остальные остаются в РФ. Если верить Газпрому, не все из них работают.

"Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти способ, как можно было бы обеспечить поставки газа" , — заявил канадский министр.

Он добавил, что есть разные варианты, которые стороны могут рассмотреть.