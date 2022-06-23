В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 34 430 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1504 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 756 (+4) ед,
- РСЗО - 240 (+1) ед,
- средств ПВО - 99 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 183 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),
- крылатых ракет – 137 (+0),
- кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед,
- специальной техники – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.