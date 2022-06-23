В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34 430 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1504 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 756 (+4) ед,
  • РСЗО - 240 (+1) ед,
  • средств ПВО - 99 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 183 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),
  • крылатых ракет – 137 (+0),
  • кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед,
  • специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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