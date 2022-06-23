Украина вдвое сократила производство стали и чугуна

Укрметаллургпром со ссылкой на данные Worldsteel сообщает, что из-за войны Украина опустилась на 12-е место по выплавке чугуна и на 18-е место по выплавке стали, сообщает Новое время.

По итогам первых пяти месяцев 2022 года Украина сократила производство стали и чугуна более чем на 50%.

Сейчас Украина занимает 12-е место среди 40 стран-производителей чугуна. Выплавка этого металла упала на 53% - до 4,15 млн тонн. На первом месте оказался Китай с показателем 360,8 млн тонн (минус 5,9% за 5 месяцев текущего года).



Укрметаллургпром

За январь-май этого года производство стали в Украине упало на 52,7% - до 4,24 млн. По объему производства стали Украина заняла 18-е место среди 64 стран-производителей. Первое место по объемам производства также осталось за КНР.

Укрметаллургпром

Из-за российской агрессии Украина откатилась на 36-е место в рейтинге мировых производителей стали, хотя по итогам 2021 года занимала 14-ю позицию.