Радио Прага: Чехия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам

Чехия приостановила выдачу виз и временных видов на жительство россиянам и белорусам. Запрет будет действовать как минимум до конца марта 2023 года.﻿ Об этом, со ссылкой на Радио Прага, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как информируют местные СМИ, правительство Чешской Республики утвердило соответствующее предложение Министерства иностранных дел.

"Этот шаг должен служить для защиты внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск Российской Федерации, который поддерживается Республикой Беларусь" , - цитирует издание МИД Чехии.

Отмечается, что целью такой меры является давление на Россию и Беларусь с целью прекращения вторжения и обеспечения безопасности Чехии.

При этом в издании отмечают, что иностранных граждан, которые уже имеют вид на жительство, эти меры не касаются.

Такие россияне и белорусы и в дальнейшем могут подавать заявления на продление права на проживание, которые будут рассматриваться в стандартном режиме.