В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских летчиков

В США конгрессмены Адам Кинзингер (республиканец) и Крисси Хулахан (демократ) внесли законопроект об обучении украинских летчиков работе на истребителях F-15, F-16 и других воздушных судах, сообщает Новое время.

По словам конгрессменов, согласно публичной информации, ни украинцы, ни россияне до сих пор не установили превосходство в воздухе. Соединенные Штаты могут помочь Украине изменить ситуацию в воздушной сфере, дав украинским силам решающее преимущество в войне.

"Украинским военным нужна наша немедленная помощь, особенно авиационными средствами" , —отметил Кинзингер.

Эта программа укрепит украинские вооруженные силы и обеспечит их долгосрочную стабильность и безопасность, убеждены авторы документа.

Украинским военным крайне важно пройти обучение на западных воздушных платформах, пока США думают над возможностью поставки такого вооружения. Если эскалация войны еще больше возрастет, то украинские летчики должны быть готовы немедленно использовать западную авиацию, подчеркнули конгрессмены.