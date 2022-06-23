Nike полностью уходит из России

Компания Nike – американский производитель спортивной обуви и одежды – решила уйти с российского рынка: сайт и приложение Nike будут недоступны в России, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении на российском сайте Nike.

"Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не доступны в этом регионе" , - говорится в сообщении.

В компании добавили, что магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются.