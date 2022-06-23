Валютный рынок в условиях войны: день 120-й

В четверг, 23 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник, 21 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 23,46 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 253,20 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; операций в евро было всего на 1,36 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 21 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 95,2 млн долларов: на 236,4 млн долларов было подано заявок на покупку и на 141,2 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7241 гривен, а продают по 31,0313 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 23 июня вырос на 23908,8 млн и составил 83182,8 млн гривен.

Вчера Национальный банк в очередной раз приобрел пакет военных ОВГЗ на сумму 35 млрд гривен. Всего с начала войны он купил военных облигаций на сумму 225 млрд гривен из 400 млрд запланированных к покупке.

Курс наличного доллара в четверг не изменился по сравнению со вчерашним днем. В частности, сегодня в Киеве большинство оптовых обменных пунктов продают «наличного» американца по 35,35 гривен. При этом спред (разница между курсами покупки и продажи) во многих точках обмена сузился до «довоенных» 5 копеек. Тем не менее, в ближайшее время аналитики ожидают рост цен на доллар, однако не думают, что он будет существенным.

Евро на FOREX в четверг начал падать после трех дней роста и опустился до отметки 1,0482 доллара. Наличный евро в Украине торгуется по вчерашним ценам. В столице евро подешевел буквально на 5 копеек: если вчера его продавали по 37,30-37,40 гривен, то сегодня появились предложения по 37,25-37,35 гривен.

Биткоин продолжает совершать колебания в коридоре 19700-20800$ за монету. К моменту написания статьи его цена на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ достигла 20760$. Крупные ордера на покупку биткоина на этой бирже переместились на уровень 17800$ за 1BTC.