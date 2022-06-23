МВД: ВСУ успешно вышли из окружения в районе Золотого и Горского

ВСУ успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Telegram.

"Наши вышли из окружения Золотого и Горного. Орки даже не поняли ничего" , — написал он.

Ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в этом районе.

Фото: Скриншот Google maps

Населенные пункты Горское и Золотое находятся южнее Северодонецка и Лисичанска. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, со стороны Золотого оккупанты стягивают силы для дальнейшего штурма Северодонецка.