Подоляк не исключают завершения войны с Россией в ближайшее время

Война Украины с Россией может быть затяжной, однако может и быстро завершиться из-за внутренних российских процессов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Бабелю".

"Учитывая количество оружия у РФ можно сказать, что война может перейти в затяжной конфликт. Длинный – на истощение ресурсов той или иной страны. В России огромное количество ресурсов. Для ее населения не важен уровень жизни… Впрочем, даже несмотря на разницу в концентрации ресурсов, в России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, ужасом и внутренними конфликтами. То есть, война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время. В результате внутреннего разрыва в самой Российской Федерации" , — сказал он.

По словам Подоляка, в Европе будут усиливаться призывы пойти на уступки России, в частности территориальные.

"Что нам дает территориальная уступка РФ? Только одно – дальнейшее движение на военном пути. Война на время остановится, а затем снова заработает российская пропаганда о том, что Украина выращивает боевых сурков, а после этого снова начнется масштабная война на захват следующей части территории" , — пояснил он.

Подоляк также считает, что европейцы не понимают сути России.

"Европа уже должна понять, что для России не существует никаких правил, обычаев и договоренностей, в частности юридического формата. Для России существует только ее целесообразность" , — подчеркнул он.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова к длительной войне России против Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мир готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку хозяин Кремля Владимир Путин прибегает к кампании истощения.