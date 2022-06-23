Украина официально стала кандидатом в члены ЕС

Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Мои поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Молдовы Майе Санду, а также народам Украины и Молдовы" , - отметил он.

Кроме того, лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и готовы предоставить статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

"Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС" , - добавил Мишель.

Что даст Украине кандидатство в ЕС

Как ранее заявляли европейские и украинские политики, кандидатство является символом поддержки Украины на фоне войны с РФ. Это также закрепит европейское будущее страны и ускорит проведение реформ.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль озвучил ряд возможностей, которые откроются с получением статуса. Так, Украина получит право участвовать во многих новых инициативах ЕС и получит доступ к финансовой помощи для стран, которые готовятся к вступлению в Евросоюз. Кандидатство повысит привлекательность для инвесторов и защищенность ведения бизнеса.

Кроме того, премьер подчеркнул, что выделение средств для послевоенного восстановления Украины ЕС будет рассматривать как вклад в благосостояние потенциального члена Евросоюза, а не третьей страны.

Какие требования ЕС предстоит выполнить

Вместе с положительной рекомендацией по кандидатству Украины Еврокомиссия обнародовала перечень условий, которые необходимо выполнить для сохранения статуса и дальнейшего продвижения по пути евроинтеграции.

Среди требований значится усиление борьбы с коррупцией и назначение новых руководителей НАБУ и САП, продолжение реформ судебной системы и Конституционного суда, имплементация антиолигархического закона, изменение законодательства о медиаресурсах и национальных меньшинствах.

Как отметили в правительстве, Украина планирует выполнить поставленные ЕК условия уже до конца 2022 года.

Когда Украина может стать членом Евросоюза

После получения кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Евросоюза. Само обсуждение поделено на 35 разделов - по основным законам, правам и обязанностям, которые объединяют всех участников блока.

Только после их последовательного одобрения и внедрения реформ возможно подписание договора о членстве. Он должен быть одобрен Советом ЕС, отдельно парламентами каждой страны Евросоюза и большинством голосов Европарламента.

Стоит отметить, что стандартная процедура вступления в ЕС для государств-кандидатов длится от нескольких лет до десятилетий.

Украина направила заявку о членстве в Евросоюзе почти сразу после полномасштабного российского вторжения, попросив применить специальную ускоренную процедуру, но потом украинская власть перестала акцентировать на этом внимание.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз должен облегчить вступление новых членов.

Также сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан призвал устранить бюрократические препятствия для вступления Украины в ЕС.