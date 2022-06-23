Боррель поприветствовал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поприветствовал предоставление Европейским советом Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает Новое время.

"Украина победит. Европа победит. Сегодняшний день знаменует собой начало долгого пути, который мы пройдем вместе" , — написал он в Twitter.

Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье.

"Будущее Украины вместе с ЕС. Мы вместе за мир" , — пишет он.

В видеообращении с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в ЕС.

"У российской военной агрессии не получится лишить людей в Европе права жить нормальной, достойной жизнью. Украина победит. Европа победит" , — сказали Кулеба и Боррель.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.