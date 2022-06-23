Кулеба рассказал о странах ЕС, которые были против кандидатства Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «евроскептиках» и о том, как их убеждали поддержать статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, сообщает Новое время.

В эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 23 июня, глава МИД прокомментировал предоставление статуса кандидата Украине и заявил, что четыре месяца назад у нашей страны «не было даже европейской перспективе», а еще неделю назад «все было довольно шатко, но додавили, докрутили убедили».

"Список скептиков был хорошо известен давно: это были и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия — у них были определенные видения. Германия была в этом лагере… Очень важную роль [в предоставлении статуса кандидата] сыграл президент Франции Эммануэль Макрон. Это решение принято именно во время председательства Франции принято. Была принципиальная позиция — сделать это именно сейчас" , — отметил Кулеба.

По словам министра, переломным моментом стал визит в Киев четырех европейских лидеров — президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса, а также их разговор с президентом Владимиром Зеленским.

"В пятницу, на следующий день, уже была опубликована позиция Еврокомиссии [рекомендация предоставить Украине статус кандидата], но в четверг, на момент визита четырех европейских лидеров, еще окночательной версии документа не было. Это был очень хрупкий, тонкий процесс, но все удалось" , — подытожил Кулеба.

Лидеры ЕС на саммите Европейского совета 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.