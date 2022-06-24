Гайдай: украинские военные отойдут из Северодонецка

Украинским защитникам придется отойти от Северодонецка. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, защитники города будут отходить на более укрепленные позиции.

"Придется отводить наших военных, но мы об этом говорили - не надо разгонять зраду, никто не бросает наших ребят, никто не оставит их в окружении. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых позициях ради того, чтобы там просто находиться, нет смысла. Поэтому приняли решение - наши защитники получили команду отходить на новые позиции, новые укрепленные районы и оттуда вести полноценные боевые действия" , - заявил он.

Он добавил, что оккупанты обстреливают Северодонецк практически каждый день в течение четырех месяцев. Инфраструктура города уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.