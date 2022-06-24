В Херсоне подорвали одного из самых известных коллаборантов

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в оккупированном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте, сообщает Новое время.

Информацию о смерти коллаборанта подтвердили в оккупационной "администрации" города и российских СМИ.

Савлученко был назначен россиянами на должность "главы управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области".

Ранее произошло покушение на главу оккупационной "администрации" Чернобаевки Юрия Турулева. По его собственным заверениям, сработал фугасный заряд, когда он направлялся на работу. Турулев остался жив, получив осколочные ранения и контузию.