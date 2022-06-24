Валютный рынок в условиях войны: день 121-й

В пятницу, 24 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду, 22 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 96,44 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 156,76 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; операций в евро было всего на 0,37 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 22 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 78,6 млн долларов: на 214,8 млн долларов было подано заявок на покупку и на 136,2 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,8451 гривен, а продают по 31,1536 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 24 июня снизился на 40175,8 млн и составил 43007,0 млн гривен. Такое резкое снижение связано с тем, что накануне банки разместили на депозитных сертификатах овернайт 40 млрд гривен по 23% годовых.

Курс наличного доллара в пятницу, как и ожидалось, пошел вверх. К обеду в столице ценник на продажу «наличного» американца достиг 35,50-35,55 гривен. При этом спред между покупкой и продажей остается довольно узким: в Киеве можно сдать оптовикам доллар по 35,43-35,45 гривен. Подорожал доллар и в других городах. Так, в Одессе, как и в столице, доллар продают по 35,50-35,55 гривен, в Днепре и Черкассах – по 35,65 гривен, а в Харькове – по 35,75 гривен.

Евро на FOREX в пятницу торгуется в диапазоне 1,0512-1,0555 доллара, периодически изменяя направление движения курса. Наличный евро подорожал синхронно с долларом: если вчера в Киеве его продавали по 37,25-37,35 гривен, то сегодня - уже по 37,40-37,45 гривен.

«Криптовалюта №1» биткоин постепенно подрастает в цене. Последние сутки он торгуется в диапазоне 20250-21400$ за монету. К моменту написания статьи его цена на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ составляет 21082$. Крупные ордера на покупку биткоина на этой бирже переместились на уровень 15000$ за 1BTC, т.е. покупатели допускают возможность резкого снижения цены на выходных. Замечено, что чаще всего спекулянты начинают игру на понижение в ночь на субботу, когда рынки отдыхают.