Мэр Николаева призвал жителей выезжать из города

Войска РФ регулярно обстреливают Николаевщину, в частности, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Удары наносят с территории оккупированной Херсонщины, поэтому невозможно заранее запустить сирену из-за небольшого расстояния между городами. Жителям рекомендуют покинуть Николаев.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Радио Свобода.

"Ситуация в целом очень плохая. Нас ежедневно обстреливают. Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Один из них - ребенок. Также ранены у нас 502 человека, из них - 6 детей (по состоянию на 21 июня - ред.). Обстреливают нас почти ежедневно разными типами снарядов. Где-то 80% этих снарядов - это снаряды кассетного типа. То есть реактивные системы залпового огня типа "Смерч" или "Ураган" , - рассказал мэр.

Также город попадает под ракетные удары.

"Я не знаю их маркировку. Кажется, это Х-55 или Х-555. Это крылатые ракеты, которые летают здесь по городу и разрушают нам инфраструктуру. Ими пользовались, когда стреляли в военные объекты. Также этими ракетами попали в облгосадминистрацию" , – добавил Сенкевич.

Из-за постоянной опасности мэр Николаева советует покинуть город.

"Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, потому что неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч" , - рассказал он.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким отметил﻿, что угрозы наступления российских войск на город нет, а эвакуация проходит так же, как и четыре недели назад.