Суд запретил деятельность бывшей "Партии политики Путина"

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность пророссийской партии "Русь Единая", которая раньше называлась "Партия политики Путина". Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"24 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 640/24270/21 о запрете Политической партии "Русь Единая". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Русь Единая", – говорится в сообщении.

Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.