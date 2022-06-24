Минэнерго: Хорватия поможет Украине диверсифицировать поставки горючего

Министерство энергетики Украины договорилось с хорватской стороной о сотрудничестве по вопросам диверсификации поставок горючего в Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что такие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в Хорватию.

"Диверсификация источников и маршрутов поставки горючего - залог независимости страны и гарантия получения стратегически важного ресурса альтернативного происхождения от различных производителей.

У нас есть поддержка в этом вопросе со стороны наших хорватских коллег", - отметил Колесник.

"В рамках визита заместитель министра энергетики Украины провел встречи, в частности, с государственным секретарем Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатычем, председателем правления компании Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданичем и председателем правления компании INA Сандором Фасимоном.