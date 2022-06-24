Мэр: в Мелитополе оккупанты заставляют предпринимателей и пенсионеров получать паспорта РФ

В захваченном Мелитополе оккупанты заставляют пенсионеров и предпринимателей получать российские паспорта, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров на брифинге.

"Сегодня одним из самых актуальных вопросов является паспортизация, оформление предпринимательской деятельности. Рашисты благодаря своей пропаганде, а это отдельное направление их оружия, пытаются заставить в первую очередь наших пенсионеров, предпринимателей оформлять паспорта России. Как аргумент они приводят то, что пенсионеры не будут получать пенсии, если не оформят рашистские паспорта, а предприниматели не смогут вести свою деятельность, если не оформят российские паспорта и не зарегистрируются в псевдоналоговой „инспекции“" , — рассказал он.

Федоров подчеркнул, что в данном случае регистрацию предпринимателей в «непонятных структурах или банковских учреждениях РФ» можно трактовать как нарушение закона о коллаборации, поэтому решение этого вопроса должно выноситься на государственный уровень.

Он также добавил, что Украина выполняет все свои обязательства по начислению пенсий и зарплат сотрудникам бюджетной сферы.

24 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать российские паспорта. В оккупированном Херсоне 11 июня было выдано всего около 25 российских паспортов.