Кулеба: Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Евросоюза
Кремль бесит тот факт, что Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза, убежден глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Новое время.
"Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза", — сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о «слабой» реакции РФ на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Он напомнил, что российская пропаганда 30 лет распространяла нарратив о том, что Украина Европе не нужна и Киев должен «развернутся в сторону России».
"Им не все равно. Они с удовольствием хотели бы остановить этот процесс, но этой возможности не имеют", — сказал он.
В четверг, 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.