Кулеба: Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Евросоюза

Кремль бесит тот факт, что Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза, убежден глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Новое время.

"Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза" , — сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о «слабой» реакции РФ на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Он напомнил, что российская пропаганда 30 лет распространяла нарратив о том, что Украина Европе не нужна и Киев должен «развернутся в сторону России».

"Им не все равно. Они с удовольствием хотели бы остановить этот процесс, но этой возможности не имеют" , — сказал он.

В четверг, 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.