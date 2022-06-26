ОВА: оккупанты выпустили по Сумской области 150 снарядов за день

Российские войска с территории РФ целый день вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии по общинам Сумской области. Также выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов.﻿ Об этом, со ссылкой на Facebook главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В результате обстрелов пострадали Юнаковская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская общины. Всего за день россияне выпустили более 150 снарядов и мин.

Больше всего пострадала Краснопольская община – зафиксировано около ста прилетов за день. На территории ее сел повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня и ферма. В результате артобстрела один человек погиб, еще один госпитализирован.

Напомним, сегодня в обед стало известно, что два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Враг совершил шесть ударов.