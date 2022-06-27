Британия выделит до 10 млн фунтов на ремонт украинской железной дороги

Правительство Британии решило выделить до 10 миллионов фунтов стерлингов в помощь в восстановлении железной дороги в Украине, чтобы использовать поезда для экспорта зерна, сообщает Европейская правда.

В правительстве страны напомнили, что на прошлой неделе британские министры иностранных дел и обороны посетили Турцию для обсуждения открытия морских экспортных маршрутов.

Однако, как отмечается, кроме предотвращения вывоза зерна из Украины через Черное море – маршрут, по которому исторически экспортировалось 96% украинского зерна, российские атаки нарушают экспорт и по железной дороге.

"Чтобы противодействовать этому, Великобритания предоставляет украинской железной дороге до 10 миллионов фунтов стерлингов в материалах и оборудовании для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге" , - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Великобритания находится в тесной связи с правительством Украины по поводу того, как максимизировать пропускную способность железной дороги и обеспечить движение поездов и зерна.

"Действия Путина в Украине создают ужасающие толчки во всем мире, повышая цены на энергоносители и продукты питания, миллионы людей находятся на грани голода. Только Путин может положить конец этой бесполезной и бесполезной войне. Но мировые лидеры должны объединиться и применить свои объединенные экономические и политические силы, чтобы помочь Украине и облегчить жизнь домохозяйствам по всему миру" , - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Ранее министры иностранных дел G7 призвали Россию приостановить атаки и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.