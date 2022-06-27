Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ относительно принятия срочных мер и компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России, сообщает Новое время.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною — с помощью лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск — одно из первых международных юридических действий против России, цель которой — остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов" , — заявил Ахметов.

В дополнение к этой жалобе Ринат Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM.

"Ахметов просит Суд четко дать России понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики недопустимы" , — отмечается в сообщении.

Учитывая безотлагательность и серьезность ситуации Ринат Ахметов попросил предоставить делу приоритетный статус. Также он обратился в Суд с просьбой применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку коренная причина нарушений прав Ахметова — российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности — имеет аналогичные разрушительные последствия для владельцев бизнеса по всей Украине.

"Грабеж украинских экспортных товаров — в частности зерна и стали — уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее" , — заявил Ринат Ахметов.

Украинского бизнесмена в этом деле представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP. За нарушение прав собственности Ринат Ахметов требует от российской федерации возмещения ущерба.