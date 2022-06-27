Валютный рынок в условиях войны: день 124-й

В понедельник, 27 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг, 23 июняЮ общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 4,23 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 160,99 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; операций в евро было всего на 0,47 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 23 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 68 млн долларов: на 245,1 млн долларов было подано заявок на покупку и на 177,1 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,9419 гривен, а продают по 31,2513 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 27 июня вырос на 4618 млн и составил 43468,0 млн гривен.

Курс наличного доллара утром понедельника продолжил расти, но уже к обеду в столице и большинстве областных центров рост прекратился. Так, в Киеве утром доллар продавали по 35,63-35,55 гривен, а к обеду ценник опустили на 8 копеек, до 35,55-35,58 гривен. Спред между покупкой и продажей продолжает оставаться довольно узким, что свидетельствует об отсутствии спекулятивных настроений на наличном рынке. В Харькове цена наличного «американца» в первой половине дня доходила до 35,85 гривен, но к моменту написания статьи доллар там подешевел до 37,50 гривен.

Евро на FOREX в понедельник предпринял очередную попытку вырасти, но пока смог подняться лишь до отметки 1,0590 доллара. Наличный евро подорожал на 10 копеек по сравнению с прошлой пятницей: сегодня его продают уже по 37,50-37,55 гривен.

Российский рубль никак не отреагировал на объявление технического дефолта и продолжает торговаться в районе 53,00-53,40 руб/$.

«Криптовалюта №1» биткоин смог еще немного вырасти в цене. В воскресенье на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ он на несколько минут подорожал до 21888$ за монету, после чего опустился ниже 21000$. Колебания цены вот уже третий день происходят в пределах 20900-21700$; вырасти сильнее биткоину не удается, т.к. каждый рост сопровождается увеличением продаж. При этом крупных ордеров на покупку биткоина на бирже не видно, а это означает возможность неожиданного резкого падения.