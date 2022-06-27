Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: фото и видео с места трагедии
В сети опубликовали видео пожара в торговом центре Амстор в Кременчуге Полтавской области, по которому россияне нанесли ракетный удар в понедельник, 27 июня, сообщает Новое время.
ГСЧС уточняет, что удар был нанесен приблизительно в 15:50. По предварительным данным, погибли два человека и травмированы 20 человек. Ведомство уточняет, что площадь пожара в здании составляет 10 300 квадратных метров.
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео изнутри ТЦ, на котором люди пытаются спастись.
Он также опубликовал ряд видео, снятых очевидцами в Кременчуге.
Блогер Игорь Лаченков опубликовал несколько видео с места трагедии, на которых видны масштабы пожара в торговом центре, а также один из пострадавших.
По данным президента Украины Владимира Зеленского в момент удара в ТЦ находилось около тысячи человек.
Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.
В городе находится Кременчугский НПЗ, крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятия Украины. В апреле российские агрессоры нанесли по Кременчугскому НПЗ массированный ракетный удар. После этого власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.